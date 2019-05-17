Кража произошла вчера во второй половине дня в Свято-Введенском монастыре на Печерске. Киевскую святыню решила посетить туристка из Румынии и тут же за это поплатилась своим имуществом.

Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах, вчера в полицию Киева обратилась 40-летняя туристка из Румынии. Женщина рассказала, что ненадолго оставила без присмотра свою сумку, когда зашла в храм и неизвестный вор унес ее вещи: кошелек, в котором было около 1 тыс. евро, румынский паспорт, водительские права и золотая цепь с крестиком.

Полиция завела дело по статье 185 УК Украины -"Кража", но воров и украденные документы иностранки, без которых она не сможет вернуться домой, так и не нашли. Теперь гражданке Румынии придется обращаться к родным, чтобы ей прислали денег на обратный билет и просить свое посольство сделать ей новый паспорт, чтобы вернуться в родную румынскую Вранджу.

Оперативники говорят, что на территории храмового комплекса постоянно много народа и там благодатное место для карманников. Местные священники на условиях анонимности рассказывают, что часто прихожане и туристы жалуются на кражи - особенно мобильных телефонов и других ценностей, но полиция пока не смогла поймать ни одного вора.

Ранее сообщалось, что под Луганском поймали мужчину, который застрелил за кражу собственного племянника.

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