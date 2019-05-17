В Киеве на пересечении улиц Полярная и Богатырская случилось смертельное ДТП. В результате аварии движение в сторону Вышгорода парализовалось, передает портал dtp.kiev.ua.

"Транспорт стоит в районе пересечения улиц Полярной и Богатырской. На выезде из Киева в сторону Вышгорода на участке, где строят развязку, произошло ДТП, которое перекрыло движение в обе стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП угодила "Нива" и Volkswagen. "Водитель "джипа погиб на месте", - добавили в сообщении.

Ранее "Страна" публиковала видео момента ДТП с участием трех авто на светофоре в Чабанах под Киевом.

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