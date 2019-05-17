В команде Зеленского не видят Ульяну Супрун на посту главы Минздрава
Команда избранного главы Украины Владимира Зеленского дала понять, что кандидатуру и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун не рассматривают на пост руководителя Минздрава в будущем. Об этом сообщил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала "112 Украина", передает Интерфакс-Украины.
"В рамках того, насколько информирован я, - нет", - сказал Стефанчук,в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, может ли Супрун продолжить работу в руководстве Минздрава.
По словам Стефанчука, уровень медицинского обеспечения, которое предлагается сегодня в Украине, это не та реформа, которую ожидали. "Безусловно, есть какие-то сдвиги в борьбе с фармацевтической мафией, но это не означает, что каждый человек добился того уровня, который был в свое время в других странах, которые проводили те же непопулярные реформы", - указал он.
Он отметил, что в отдельной группе в команде Зеленского, занимающейся проблематикой медицинской реформы, говорят, что "панацея от всех бед во внедрении страховой медицины".
"Когда у человека будет возможность получить гарантированный уровень надлежащего медицинского обеспечения, в зависимости от того, насколько будет развит страховой рынок", - пояснил Стефанчук.
Кроме того, советник избранного президента обратил внимание на важность вопросов, которые связаны с качеством медперсонала, который сейчас выезжает из страны, подготовки медиков, доступностью лекарств.
Ранее сообщалось, что в команде Зеленского хотят провести аудит государства в первые 100 дней у власти.
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