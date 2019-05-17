Команда избранного главы Украины Владимира Зеленского дала понять, что кандидатуру и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун не рассматривают на пост руководителя Минздрава в будущем. Об этом сообщил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала "112 Украина", передает Интерфакс-Украины.

"В рамках того, насколько информирован я, - нет", - сказал Стефанчук,в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, может ли Супрун продолжить работу в руководстве Минздрава.

По словам Стефанчука, уровень медицинского обеспечения, которое предлагается сегодня в Украине, это не та реформа, которую ожидали. "Безусловно, есть какие-то сдвиги в борьбе с фармацевтической мафией, но это не означает, что каждый человек добился того уровня, который был в свое время в других странах, которые проводили те же непопулярные реформы", - указал он.

Он отметил, что в отдельной группе в команде Зеленского, занимающейся проблематикой медицинской реформы, говорят, что "панацея от всех бед во внедрении страховой медицины".

"Когда у человека будет возможность получить гарантированный уровень надлежащего медицинского обеспечения, в зависимости от того, насколько будет развит страховой рынок", - пояснил Стефанчук.

Кроме того, советник избранного президента обратил внимание на важность вопросов, которые связаны с качеством медперсонала, который сейчас выезжает из страны, подготовки медиков, доступностью лекарств.

Ранее сообщалось, что в команде Зеленского хотят провести аудит государства в первые 100 дней у власти.

Также мы писали, что в команде Зеленского намекнули, что у президента есть все основания распустить Раду.