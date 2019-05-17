В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерены за первые 100 дней работы провести "аудит государства", чтобы выяснить, в каком состоянии они получают страну. Об этом сообщает идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина.

"Для того чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. В нашей программке это записано, и прим.ред) государство", - сказал он эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

По его словам, к такому аудиту будут привлечены и украинские институции, на которые возложены соответствующие обязанности, и международные структуры. "Понятно, что не во всех сферах мы можем привлечь международные институции, потому что это связано с государственной тайной, с другими вещами", - указал он.

Стефанчук подчеркнул, что важно понять, какое состояние финансовых обязательств Украины, какое состояние инфраструктуры, какое состояние международных обязательств страны.

"Мы должны знать, сколько человек реально сегодня в Украине. Потому что от этого зависит и количество депутатов в Верховной Раде, потому что есть европейские нормы представительства, и они сегодня далеко не соответствуют. Какие социальные программы должны выполняться. Это же ненормально, когда мы сегодня не знаем, сколько людей имеют какие правовые статусы", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил про аудит "Укроборонпрома" и ввод в его набсовет иностранцев.

Также мы писали, что советник Зеленского Руслан Стефанчук поддержал уволенного с поста главы КСУ Шевчука.