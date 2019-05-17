Фотографии командного ужина сборной России по хоккею после победы над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира, в котором России одержала победу над командой Чехии со счетом 3:0, опубликовало словацкое издание sport24.pluska.sk.

На снимках, опубликованных на сайте издания, российские хоккеисты проводят ужин в одном из ресторанов азиатской кухни в Братиславе.

На столе стоят пивные бокалы, но не столько в них, сколько в их количестве - игроки национальной сборной России сначала заказали суши, а потом выпили 160 бокалов пива. После этого хоккеисты вернулись в отель на автобусе, сообщают журналисты.

Фото: sport24.pluska.sk

Тренер сборной Илья Воробьев назвал сообщение чушью. "Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья", - рассказал он российскому спортивную изданию.

Ранее "Страна" рассказывала, сколько бутылок можно купить на среднюю зарплату украинца.

Также мы писали, что Украинская хоккейная лига провела открытую тренировку в Кривом Роге.