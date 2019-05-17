"Слово за слово - и понеслось". Игрок "Спартака" рассказал, кто и с кем дрался на тренировках
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Динияр ;Билялетдинов рассказал о драках экс-одноклубников на тренировках. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Ари на тренировке схлестнулся с Эменике. Игровой эпизод, кто-то ногу жестковато поставил, слово за слово - и понеслось. Еще Рохо дрался, Родри, Тино Коста. Потом кто-то из них Комбарова задел", - рассказывает футболист.
Билялетдинов выступал за "Спартак" с 2012 по 2015 год. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России 2012 года. В составе сборной России хавбек взял бронзу чемпионата Европы 2008 года.
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