Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Динияр ;Билялетдинов рассказал о драках экс-одноклубников на тренировках. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Ари на тренировке схлестнулся с Эменике. Игровой эпизод, кто-то ногу жестковато поставил, слово за слово - и понеслось. Еще Рохо дрался, Родри, Тино Коста. Потом кто-то из них Комбарова задел", - рассказывает футболист.

Билялетдинов выступал за "Спартак" с 2012 по 2015 год. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России 2012 года. В составе сборной России хавбек взял бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Ранее "Страна" рассказывала, как футболисты сборной Украины Мораес и Марлос поздравили украинцев с Днем вышиванки.

Еще мы писали о том, как известный португальский футболист снял с соперника трусы за то, что он не подал ему руки.