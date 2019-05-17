Украинский олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину, заявил, что собирается прожить здесь ближайшие пять лет. Об этом он заявил в первом после приезда экспресс-интервью программе "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

Отмечается, что отвечая на вопрос о причинах возвращения в страну, Коломойский сказал: "Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине... Потому что я надеюсь на верховенство права в стране".

Бизнесмен отметил, что такое решение не связано с его отношениями с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - пояснил он.

Также на вопрос о том, намерен ли он посещать Администрацию президента Зеленского, Коломойский ответил отрицательно. Олигарх также отметил, что ранее не возвращался в страну, так как опасался, что потом его не выпустят за границу.

Как писала "Страна", Игорь Коломойский прилетел в Киев в ночь на 16 мая.

До этого бизнесмен заявлял, что вернется в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.