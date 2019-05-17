Британия решила отменить бумажные миграционные карты для иностранцев
Руководитель пограничной службы Британии Пол Линкольн заявил, что с 20 мая 2019 года страна отменит бумажные миграционные карты для всех граждан других государств, передает Independent.
Как он сообщил, прибывающие пассажиры должны заполнять миграционные карты, но отмена карт позволит сократить очереди в пунктах прибытия.
Кроме того, он добавил, что большая часть данных, которая вносится в эти карты, будет доступна в сбора в электронном виде.
Но, как считают британские профсоюзы, данная мера может ослабить пограничный контроль страны.
Ранее сообщалось, что Великобритания будет принимать участие в выборах в Европарламент.
Также мы писали, что Евросоюз снова дал отсрочку британскому правительству до 31 октября 2019 года.
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