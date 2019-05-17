Руководитель пограничной службы Британии Пол Линкольн заявил, что с 20 мая 2019 года страна отменит бумажные миграционные карты для всех граждан других государств, передает Independent.

Как он сообщил, прибывающие пассажиры должны заполнять миграционные карты, но отмена карт позволит сократить очереди в пунктах прибытия.

Кроме того, он добавил, что большая часть данных, которая вносится в эти карты, будет доступна в сбора в электронном виде.

Но, как считают британские профсоюзы, данная мера может ослабить пограничный контроль страны.

Ранее сообщалось, что Великобритания будет принимать участие в выборах в Европарламент.

Также мы писали, что Евросоюз снова дал отсрочку британскому правительству до 31 октября 2019 года.