Глава Минздрава Ульяна Супрун предупредила украинцев, которые любят есть клубнику о смертельной опасности. Она заявила, что после употребления клубники можно заразиться гепатитом А, если клубнику собирали больные люди.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"На самом деле клубника опасна не только аллергенами. Ягоды могут быть источником паразитарных инфекций и гепатита А, если выросли на загрязненных фекалиями полях или если их собирали больные гепатитом А люди. Поэтому еще раз: клубнику следует выращивать с внедрением сертифицированных средств защиты и удобрений, и всегда тщательно мыть перед употреблением", - написала Супрун.

Кроме того, она отметила, что "пока нет доказательств, что органическая клубника значительно лучше выращенной с использованием средств защиты растений и дозированного внесения комплексных удобрений". "Даже они могут содержать остатки пестицидов, хотя и в меньшей степени. Сертифицированная органическая продукция и выращенная на огороде - это разные вещи, помните об этом", — написала Супрун.

По словам главы Миздрава, в клубнике много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. В восьми ягодах витамина C больше, чем в целом апельсине со шкуркой. При этом хранение в холодильнике не снижает количество витаминов. "Клубника содержит витамин К и фолиевую кислоту. В клубнике много калия и магния - микроэлементов, которых многим не хватает. Клубника богата рядом гликозидов - биологически активных соединений, так или иначе способствующих молодости и восстановлению, - расхвалила Супрун клубнику.

Как не отравиться клубникой

Всегда мыть ягоды. Это устранит возбудителей болезней и уменьшит количество пестицидов. Чиновница предлагает развести в литре воды 10 г соды и на 10 минут замочить клубнику.

Коробку с клубникой, где несколько ягод испортились, покупать можно, но плохие нужно выкинуть. Подпорченные ягоды - признак того, что противогрибковые растворы, которыми брызгали кустик фермеры, сильно ослабели. Если вы видите испорченные ягоды - знайте, что фунгициды больше не действуют, и такая партия клубники относительно безопасна. Только не забудьте помыть клубнику и выбросить всю испорченную.

Людям с атопическим дерматитом и тем, кто впервые кормит ребенка клубникой, Супрун советует приготовить ягодное пюре, прокипятив лакомство 10 минут или подержав в микроволновке. Витамин С и биологически активные соединения за это время полностью не разрушатся. Напротив, бланширование или обработка паром овощей и фруктов нужна перед замораживанием на зиму. Это останавливает ферменты, которые бы разрушали витамины или антиоксиданты (аскорбиназу и полифенолоксидазу), - объяснила политик.

Клубника иногда провоцирует высыпания, но аллергию не нужно путать с атопическим дерматитом. Супрун советует избегать продуктов, на которые у вас аллергия. А вот атопический дерматит - это хроническое воспалительное высыпание на коже, которое появляется в детстве. Вызвать атопический дерматит могут грибки, бактерии, сухой воздух, стресс или пищевые продукты. У детей младше пяти лет такую реакцию часто вызывают продукты, а у взрослых - воздух. Если у вас или родственника атопический дерматит, то вы в группе риска. Стоит не только перестать есть ягоды, но и пойти к врачу. Он определит, можно ли есть клубнику, выявит раздражители.

Не стоит также откладывать контакт детей с потенциально аллергенными продуктами до 3 лет. На самом деле ранний контакт детей с пищей снижает риск аллергии на нее, - уверяет политик.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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