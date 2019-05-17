Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что Украина может исчезнуть через пять лет, передает NewsOne.

Он сообщил, что если Украина в течение пяти лет не сможет урегулировать конфликт на Донбассе, то государство перестанет существовать.

В связи с этим Литвин призвал новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского как можно скорее приступить к решению этой проблемы и наладить диалог со всеми сторонами конфликта.

Тажке политик подчеркнул, что Украина исчерпала ресурсы для того, чтобы продолжать противостояние. Помимо этого, сам народ Украины хочет мира, уточнил бывший спикер.

Ранее сообщалось, что в ЕС намерены запретить въезд украинцам Донбасса, получившим паспорта Российской Федерации.

Также мы писали, что в РФ назвали условие получения жителями неподконтрольного Донбасса российских пенсий.