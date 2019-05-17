В пятницу, 17 мая, мужчина подорвал себя гранатой в помещении Приватбанка в Старобельске.

Сам подрывник погиб, еще двое работников банка, трое посетителей и сотрудник полиции, находившиеся в этот момент в помещении, получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в 16:30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко в г.Старобельск, мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых двое - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка. Телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции", - написала Погукай на своей странице в соцсети.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, где врачи оказывают им медицинскую помощь.

"По предварительной информации врачей, жизни пострадавших граждан и работника полиции угрозы нет", - отметила она. На месте происшествия в настоящее время находятся руководители ГУ Нацполиции, Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Место происшествия ограждено, на месте работают сотрудники следственно-оперативных групп областного главка и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники", - написала Погукай.

Как сообщала "Страна", под Харьковом пьяный угрожал взорвать пассажиров в автобусе.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову еще на два месяца – до 22 июня.

В декабре прошлого года первая партия украинских заключенных прибыла из Луганска в СИЗО города Старобельска.