В чернобыльской зоне отчуждения напомнили о том, что весна продлится еще 15 дней и показали фотографии удивительных, застывших во времени пейзажей города, в котором когда-то кипела жизнь, а теперь над ними властвует лишь природа.

Соответствующая публикация размещена на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Еще 15 дней весна - полноправная властительница природы. А знаете ли Вы, как звучит мелодия, когда оркестром из молодых листочков, цветов, трав и воды дирижирует ветер?", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Ранее сообщалось, что в сети опубликовано фото в 360 градусов охладительного пруда ЧАЭС, сделанное с высоты птичьего полета.

Также мы писали, что в зоне отчуждения ЧАЭС показали фото прекрасных лебедей-шипунов.