Олигарх Игорь Коломойский забирает своего сына Грегори из США в Украину. Об этом сообщает источник "Страны" в ближайшем окружении бизнесмена.

Как ранее сообщала "Страна", сын украинского олигарха играет в баскетбольной команде первого дивизиона студенческой лиги NCAA в США.

Эту информацию косвенно подтвердил и сам Игорь Коломойский, который в интервью журналистам сказал, что Грегори Коломойский должен подписать соглашение с одним из украинских клубов.

Как известно, сын Коломойского играл в стартовом составе, но выступал в первой заявке. Ему 19 лет и он учится в Кливлендском университете на специальности спортивный менеджмент. У Грегори есть швейцарский паспорт. В анкете на странице студенческой команды его городом рождения указана Женева.

При этом данные 19-летнего парня впечатляют: рост - 193 см и вес - 95 кг. Грегори играет под третьим номером на позиции разыгрывающего защитника.

Грегори Коломойский

Ранее мы сообщали, что против Коломойского в США ведется расследование уголовного дела из-за которого он прошлой осенью переехал из Швейцарии в Израиль.

Ранее сообщалось, что Коломойский начал собирать в Раде коалицию под Зеленского - источник.

Также мы писали, что Коломойский вернулся в Украину вместе с нардепом и совладельцем "95 квартала".