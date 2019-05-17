Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков написал заявление об увольнении. Соответствующий документ, датированный 17 мая, он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания", - подписал он опубликованное фото своего заявления.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Отметим, что Бирюков занимал должность советника Порошенко с августа 2014 года. С октября 2014 года он также занимал должность помощник министра обороны Украины Степана Полторака. В 2014 году Бирюков получил Орден "За заслуги" III степени (23 августа 2014 года) и Орден Богдана Хмельницкого III степени (4 декабря 2014 года).

Как сообщала "Страна", бывший министр культуры и советник Порошенко Юрий Богуцкий скончался после длительный комы.

Ранее советник Порошенко сообщил, что большинство замов АП подает в отставку.

Также мы писали, что глава АП Игорь Райнин подал в отставку.