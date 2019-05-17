Нефть североамериканской марки WTI дорожает в пятницу, цена Brent перешла к слабому снижению, но все равно завершает неделю максимальным ростом с начала апреля.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 МСК подешевели на $0,3 (на 0,41%) - до $72,32 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,33 (на 0,52%) - до $63,20 за баррель.

С начала текущей недели обе марки подорожали примерно на 2,5%.

Нефть завершает неделю подъемом на новостях об атаке на важный нефтепровод в Саудовской Аравии, которая, по мнению властей, была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. Вместе с тем министерство обороны Саудовской Аравии обвинило власти Ирана в том, что они стоят за этим нападением.

По словам партнера Again Capital LLC Джона Килдаффа, рост напряженности в отношениях Саудовской Аравии и Ирана поддержала цены на нефть, однако реакция рынка на это была довольно сдержанной.

Внимание инвесторов теперь будет направлено на встречу министров мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет в ближайшие выходные в Джедде (Саудовская Аравия). От этой встречи эксперты ждут сигналов по поводу намерений картеля и его партнеров относительно продления соглашения об ограничении добычи на вторую половину 2019 года.

Вопрос продления соглашения будет решаться на основной встрече ОПЕК, которая состоится в конце июня в Вене.

Ранее сообщалось, что из-за эскалации торгового спора США с Китаем цена нефти Brent выросла до $70,56 за баррель.

Также мы писали, что Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent до $70-75 за баррель до конца года.