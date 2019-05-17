Советник главы СБУ Ярослав Антоняк подтвердил информацию об увольнении первого замглавы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павла Демчины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что Демчина получил при президентстве Петра Порошенко звание генерал-полковника.

"Первый заместитель главы СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Печально, когда достойные уходят от руководства государством в такое трудное для Украины время", - написал Антоняк на своей странице в соцсети в пятницу, 17 мая.

Фото: facebook.com/yaroslav.anton

Как сообщала "Страна", НАБУ занималось расследованием возможного незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением Павлом Демчиной. Как считает следствие, чиновник в 2015-2016 годах купил и зарегистрировал на членов семьи активы на сумму боле 3,7 млн гривен. Подтверждений законных оснований приобретения которых он не предоставил.

После этого Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступлений НАБУ, сотрудников которого он обвинил в дискредитации с участием приближенных СМИ. В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.