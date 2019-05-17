Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех желающих прийти 20 мая утром в Мариинский парк в Киеве, откуда он отправится в Верховную раду, где состоится его инаугурация. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

"Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Чувствовать, что вы рядом. Сделаем это вместе!", -написал Зеленский.

Скриншот: Facebook/Владимир Зеленский

Ранее сообщалось, что Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского.

Также мы писали, что "Страна" узнала, как у Зеленского планируют провести инаугурацию.