Президент Украины Петр Порошенко уволил директора Национального института стратегического исследований Ростислава Павленко и освободил его от исполнения обязанностей своего внештатного советника. Соответствующие указы подписаны в пятницу и обнародованы на сайте президента.

Президент временно возложил исполнение обязанностей директора Национального института стратегического исследований на первого замдиректора этого учреждения Василия Яблонского. Глава государства также внес изменения в ряд своих указов и вывел Виталия Ковальчука (первого заместителя главы Администрации президента) из состава членов Национального совета реформ.

Президент также освободил Ковальчука от выполнения обязанностей председателя наблюдательного совета Национальной академии государственного управления при президенте Украины и вывел его из состава этого совета. Он также уволил Ковальчука от выполнения обязанностей сопредседателя организационного комитета по вопросам развития Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Напомним, замглавы СБУ Демчина ушел в отставку.

Также стало известно, что Петр Порошенко уволил своего главного пиарщика и спичрайтера Олега Медведева.

Как сообщала "Страна", Банковая также устраивала масштабную чистку губернаторов за считанные недели до старта избирательного процесса в октябре 2018 года.