Правительство США может отменить пошлины на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики, что откроет путь для ратификации нового торгового соглашения USMCA, заменившее NAFTA. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что спорным вопросом является срок отмены пошлин.

Напомним, Штаты ввели 25%-ную пошлину для стали и 10%-ную - для алюминия, импортируемых из Канады и Мексики почти год назад. Новые пошлины вступили в силу 1 июня 2018 года.

Это решение Вашингтона резко ухудшило торговые отношения между США и его региональными торговыми партнерами, связи с чем ратификация USMCA оказалась в подвешенном состоянии.

Перед этим министр финансов США Стивен Мнучин заявил, выступая в комитете по ассигнованиям Сената, что Штаты не намерены отменять пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики, но стороны близки к достижению компромисса.

Ранее сообщалось, что компании из Украины и ЮАР нанесли ущерб промышленности США поставками стальной проволоки.

Также мы писали, что металлурги Украины подсчитали потери от введения пошлин США.