Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией, 17 мая, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно измерять давление в домашних условиях и какие показатели говорят о необходимости обратиться к врачу. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В Украине каждый третий взрослый имеет повышенное артериальное давление. Такая же тенденция наблюдается и в мире. Из-за высокого давления возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. В мире повышенное артериальное давление вызывает около 7,5 млн смертей ежегодно. Это более 12% от общего количества", - подчеркнула глава Минздрава.

Супрун отметила, что у большинства людей с высоким давлением не бывает признаков или симптомов, даже если показатели артериального давления достигают опасно высоких уровней.

"В то же время некоторые люди в случае повышения давления могут иметь головную боль, одышку или носовые кровотечения. Но эти признаки и симптомы не являются специфическими и обычно не проявляются, пока давление не достигнет тяжелого или опасного для жизни уровня. Каждый второй больной артериальной гипертензией в Украине не знает о своем состоянии. Более того, люди знающие не лечатся или не контролируют свое давление", - сообщила Супрун.

По ее словам, регулярное измерение артериального давления поможет вовремя обнаружить проблемы со здоровьем на начальном этапе и обратиться к врачу, а затем избежать нежелательных последствий. Так, для взрослого здорового человека оптимальным является артериальное давление 120/80 мм. По последним рекомендациям Европейского общества кардиологов 2018 года, давление 140/90 мм рт. ст. и выше является причиной для установления диагноза артериальной гипертензии. При измерении давления в домашних условиях поводом для обращения к врачу с целью диагностики артериальной гипертензии является показатель 135/85 мм рт. ст.

Как правильно измерять давление в домашних условиях:

делать это нужно в спокойном месте после 5 минут отдыха, в положении сидя и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу;

за 30 мин. до измерения давления нельзя курить, употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные физические упражнения;

использовать для измерения нужно манжету подходящего размера: для большинства людей подходит стандартная (ширина - 12-13 см, длина - 35 см);

манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба, руки должны свободно лежать на столе;

измерять давление стоит минимум дважды с интервалом 1 мин. и рассчитывать средний показатель.

"Следить за давлением нужно всем, независимо от возраста. Артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста. В последнее время растет количество случаев артериальной гипертензии среди детей и молодежи", - отметила Ульяна Супрун.

Супрун также развенчала распространенные мифы об измерении давления:

Миф 1 . Механические сфигмоманометры точнее, чем автоматические приборы. По словам Супрун, прогресс неустанно шагает вперед, и современные автоматические и полуавтоматические приборы для измерения давления с манжетой на плечо имеют высокий класс точности и рекомендованы как для профессионального, так и для индивидуального использования. Ограничения точности касаются преимущественно приборов для измерения давления, которые накладываются на запястье.

. Механические сфигмоманометры точнее, чем автоматические приборы. По словам Супрун, прогресс неустанно шагает вперед, и современные автоматические и полуавтоматические приборы для измерения давления с манжетой на плечо имеют высокий класс точности и рекомендованы как для профессионального, так и для индивидуального использования. Ограничения точности касаются преимущественно приборов для измерения давления, которые накладываются на запястье. Миф 2 . Часто пациенты, получая различные показатели давления после двух или трех измерений, считают свой "домашний" прибор неисправным и даже приносят его врачу на проверку. Глава Минздрава отмечает, что абсолютно нормально получать разные результаты. Давление и пульс - очень изменчивые величины, которые реагируют на различные раздражители снаружи и внутри организма. Именно поэтому и рекомендуется делать несколько измерений и определять средний показатель. Если сомневаетесь в исправности прибора, стоит обратится не к врачу, а в пункты сервисного обслуживания - это нужно делать раз в год.

. Часто пациенты, получая различные показатели давления после двух или трех измерений, считают свой "домашний" прибор неисправным и даже приносят его врачу на проверку. Глава Минздрава отмечает, что абсолютно нормально получать разные результаты. Давление и пульс - очень изменчивые величины, которые реагируют на различные раздражители снаружи и внутри организма. Именно поэтому и рекомендуется делать несколько измерений и определять средний показатель. Если сомневаетесь в исправности прибора, стоит обратится не к врачу, а в пункты сервисного обслуживания - это нужно делать раз в год. Миф 3. Понятие "рабочего давления". Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как у них нет жалоб и негативных ощущений. Но это не значит, что лечиться не нужно.

Ульяна Супрун отметила, что украинские пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой по программе "Доступные лекарства", и при наличии электронного рецепта от семейного врача препараты выдадут в любой аптеке, которая принимает участие в национальной программе. "Помните, артериальную гипертензию важно вовремя выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей - при отсутствии значительного дискомфорта и боли постоянно повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки... Регулярно посещайте врача. Врач может измерить вам давление, если оно повышено, посоветует, как действовать в вашем случае и какие лекарства принимать", - подчеркнула исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее Супрун сообщила украинцам о необратимых последствиях употребления спиртного.

Также Супрун развеяла мифы о БАДах и рассказала, как пить витамины. Она также рассказала, как влияют на психическое здоровье лайки в социальных сетях.