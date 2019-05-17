Печерский райсуд Киева обязал генерального прокурора Юрия Луценко в трехдневный срок определиться с подследственностью уголовного производства по факту "одесской резни" в мае прошлого года с участием экс-главы местного "Правого сектора" Сергея Стерненко, итогом которой стала смерть жителя Ильичевска Ивана Кузнецова.

Соответствующее решение в пятницу, 17 мая вынесла судья Галина Матийчук. Материалы решения находятся в распоряжении редакции "Страны".

Таким образом судья частично удовлетворила ходатайство адвоката супруги покойного Кузнецова, требовавшего обязать генпрокурора выдать предписание и передать материалы дела из Службы безопасности в установленный ст.220 УПК Украины орган досудебного расследования.

Ранее "Страна" писала, что в октябре 2018 года постановлением зама главы ГПУ Анжелы Стрижевской историю "одесской резни" направили расследовать в СБУ. После этого знаковых процессуальных шагов, а также объявления о подозрении в деле не последовало. Вместо этого, как указывали источники нашего издания, сам Стерненко начал активно сотрудничать со спецслужбой.

В свою очередь, юридическая команда экс-замглавы АП Андрея Портнова, который ранее заявлял, что добьется реального расследования "одесской резни", настаивает на передаче производства по подследственности в органы полиции.

В рамках этого защитники, как мы уже писали, добились вынесения судебного вердикта, обязавшего Госбюро расследований возбудить уголовное производство в отношении Стрижевской, издавшей накануне постановление о перенаправление "дела Стерненко" в СБУ. Вслед за этим, в тот же день, уже самого генпрокурора Луценко суд по ходатайству адвокатов Кузнецова, теперь "ставит на растяжку" - суд дал Юрию Витальевичу три дня для того, чтобы определиться, какой орган досудебного расследования должен заниматься историей "одесской резни". И в случае обоснованности заявлений адвокатов из группы Портнова - перенаправить дело из Службы безопасности в Нацполицию.

Напомним, что ранее депутаты Одесского облсовета попросили ГПУ вернуть "дело Стерненко" в местную полицию. На страницах "Страны" производили реконструкцию, как бывший глава одесского "Правого сектора" зарезал человека весной прошлого года.