Торги на межбанке в пятницу, 17 мая, несмотря на ожидания казначеев, прошли довольно спокойно. После несмелых попыток спекулянтов поднять котировки вверх, курс опустился к показателям прошлого дня - 26,35-26,37 грн./$, передает UBR.ua.

"В дальнейшем котировки находились в основном в пределах диапазона начала торговой сессии c небольшими отклонениями в обе стороны. К окончанию сессии диапазон котировок сократился до 26,345-26,37", – рассказал о ходе сегодняшней сессии директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Отмечается, что из-за небольшого объема торгов и отсутствия каких-либо заметных перевесов со стороны продавцов валюты, среди которых банкиры выделили только бизнес, которому нужна гривна для уплаты налогов, у НБУ не вышло пополнить золотовалютные резервы.

"Объем свободной ликвидности снизился на 5,1 млрд грн. и составил 107,6 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 3,4 млрд грн. до 55,8 млрд грн. А объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 1,7 млрд грн. и составил 51,7 млрд. грн.", – уточнил Куринной.

Однозначных прогнозов относительно курсовых движений понедельника казначеи не высказывают. Начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко полагает, что многое будет зависеть от интереса иностранцев к минфиновским ОВГЗ.

Если те в начале недели начнут продавать валюту, чтобы выкупить на аукционе во вторник бумаги, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. В противном случае не исключен рост котировок.

При этом Олег Куринной спрогнозировал, что в понедельник торги будут проходить в диапазоне 26,30-26,40 грн. за доллар США. Нацбанк на понедельник, 20 мая, понизил официальный курс гривны на 3 копейки, до 26,37 грн./$.

Ранее сообщалось, что банкиры не исключают подорожание доллара в пятницу, после попыток задрать курс в четверг.

Также мы писали, что Нацбанк начал поднимать курс доллара, чтобы заманить иностранцев.