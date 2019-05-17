В распоряжении "Страны" появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая.

Проект нам передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это преварительный вариант. И окончательный текст не утвержден. Также как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады. "Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.

В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи", в двух оставшихся фракциях (БПП и "Народный фронт") находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.

На этом основании у президента есть право распустить Раду.

"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте Указа.

Учитывая изложенное президент постановляет:

Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", других законов Украины. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", 17 мая спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции "Европейская Украина" в связи с выходом из ее состава фракции "Народного фронта".

Напомним, сам избранный президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать прямо на вопросы о будущем Верховной Рады нынешнего созыва на встрече с руководством парламента и представителями фракций.