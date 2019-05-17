"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила обращение в Конституционный Суд Украины относительно закона о тотальной украинизации.

В обращении указывается, что ряд статей закона не соответствуют Конституции Украины, которая выражает суверенную волю украинского народа – граждан Украины всех национальностей. Об этом говорится на сайте политсилы.

Так, в частности, ст. 6-7 закона устанавливают новую обязанность для граждан Украины, вводя дополнительное, не предусмотренное Основным Законом ограничение на вступление в гражданство. Градация знания украинского языка (ст. 10) является сегрегирующей нормой, делящей украинских граждан на категории в зависимости от знания языка и ограничивающей на этом основании объем их гарантированных конституционных прав.

Статья вводит дискриминацию в отношении граждан Украины не только на занятие должностей в органах государственной власти, но и также на работу в организациях и предприятиях не государственной формы собственности. Закон ограничивает права русскоязычных украинских граждан, представителей национальных общин и иноязычных граждан Украины на создание, распространение, получение и популяризацию информационной продукции на родном для них языке — закон делает невозможным смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги на желаемом языке. Законом ограничено право граждан на получение образования на русском и иностранных языках.

Конституция Украины и международные договора, к которым присоединилась Украина (Европейская хартия региональных языков от 5 ноября 1992 года, ратифицирована Верховной Радой 15 мая 2003 года), гарантируют свободное развитие, использование и защиту всех языков национальных общин, проживающих на территории Украины.

Целью данного акта является принудительная ассимиляция за счет дискриминации русскоязычных и иноязычных граждан Украины.

Согласно законодательной процедуре, обращение будет подано в КС Украины, как только данный закон вступит в силу.

Как сообщала "Страна", в МИД Венгрии надеются, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский правильно отреагирует на закон о тотальной украинизации.

Напомним, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что оспорит закон о тотальной украинизации в Конституционном суде. Он отметил, что законом о тотальной украинизации режим Петра Порошенко попытался сделать невозможным использование родного языка русскоязычными гражданами Украины и представителями других национальных общин.