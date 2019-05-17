Шансы Голландии - 43%. Букмекеры обновили прогноз на победу в Евровидении-2019
После двух полуфиналов международного песенного конкурса Евровидение-2019 и определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя. Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса. Такие данные приводит Eurovisionworld.
До полуфиналов шансы представителя Нидерландов оценивали в 21%. Сейчас этот показатель вырос до 43%. Более того австралийке Кейт Миллер-Хайдке, занявшей в прогнозе второе место, пророчат победу всего с 12%. Ранее певица занимала девятое место. Швед Джон Лундвик опустился со второго места на третье.
Обновленный топ-10 фаворитов Евровидения-2019, по мнению букмекеров, теперь выглядит так:
- Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43%
- Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%
- Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%
- Швейцария — Лука Хенни She Got Me - 6%
- Азербайджан — Чингиз, Truth - 5%
- Италия — Мамуд, Soldi - 5%
- Россия — Сергей Лазарев, Scream - 5%
- Исландия — Hatari, Hatri mun sigra - 3%.
- Франция — Билал Ассани, Roi - 3%
- Норвегия — KEiiNO - "Spirit in the Sky"- 2%
Ранее "Страна" писала о том, что певица Мадонна выступит в финале израильского Евровидения.
Также мы сообщали, что хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019 и показали зрителям удары по Тель-Авиву.