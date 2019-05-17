После двух полуфиналов международного песенного конкурса Евровидение-2019 и определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя. Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса. Такие данные приводит Eurovisionworld.

До полуфиналов шансы представителя Нидерландов оценивали в 21%. Сейчас этот показатель вырос до 43%. Более того австралийке Кейт Миллер-Хайдке, занявшей в прогнозе второе место, пророчат победу всего с 12%. Ранее певица занимала девятое место. Швед Джон Лундвик опустился со второго места на третье.

Обновленный топ-10 фаворитов Евровидения-2019, по мнению букмекеров, теперь выглядит так:

Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43% Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12% Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8% Швейцария — Лука Хенни She Got Me - 6% Азербайджан — Чингиз, Truth - 5% Италия — Мамуд, Soldi - 5% Россия — Сергей Лазарев, Scream - 5% Исландия — Hatari, Hatri mun sigra - 3%. Франция — Билал Ассани, Roi - 3% Норвегия — KEiiNO - "Spirit in the Sky"- 2%

Ранее "Страна" писала о том, что певица Мадонна выступит в финале израильского Евровидения.

Также мы сообщали, что хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019 и показали зрителям удары по Тель-Авиву.