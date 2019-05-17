После двух полуфиналов международного песенного конкурса Евровидение-2019 и определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя. Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса. Такие данные приводит Eurovisionworld.

До полуфиналов шансы представителя Нидерландов оценивали в 21%. Сейчас этот показатель вырос до 43%. Более того австралийке Кейт Миллер-Хайдке, занявшей в прогнозе второе место, пророчат победу всего с 12%. Ранее певица занимала девятое место. Швед Джон Лундвик опустился со второго места на третье.

Обновленный топ-10 фаворитов Евровидения-2019, по мнению букмекеров, теперь выглядит так:

  1. Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43%
  2. Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%
  3. Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%
  4. Швейцария — Лука Хенни She Got Me - 6%
  5. Азербайджан — Чингиз, Truth - 5%
  6. Италия — Мамуд, Soldi - 5%
  7. Россия — Сергей Лазарев, Scream - 5%
  8. Исландия — Hatari, Hatri mun sigra - 3%.
  9. Франция — Билал Ассани, Roi - 3%
  10. Норвегия — KEiiNO - "Spirit in the Sky"- 2%

Ранее "Страна" писала о том, что певица Мадонна выступит в финале израильского Евровидения.

Также мы сообщали, что хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019 и показали зрителям удары по Тель-Авиву.

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