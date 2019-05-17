Украина не стала высылать приглашение на инаугурацию Владимира Зеленского, которая была назначена парламентом на 20 мая, официальным представителям правительства Российской Федерации. Об этом сообщила спикер МИД Украины Катерина Зеленко, передает Интерфакс-Украина.

"Российская Федерация не была приглашена на мероприятия по случаю инаугурации. Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сообщила Зеленко в пятницу вечером.

Кроме того, в эфире телеканала "112 Украина" спикер отметила, что из-из временного различия приглашения все еще подтверждается и Киев все еще ждет подтверждений от представителей различных стран.

"Президенты стран Балтии, президент Грузии и Венгрии уже подтвердили свое участие", - сказала она.

На вопрос, подтверждена ли информация СМИ о прибытии в Киев на инаугурацию Зеленского вице-президента США Майка Пенса, спикер МИД Украины сообщила: "В настоящий момент нет подтверждения об участии высокого представителя из США, но в ближайшее время мы ожидаем более конкретной информации".

Также Зеленко сообщила, что в Киеве ожидают помимо участия в инаугурации иностранных гостей также проведения ряда двухсторонних встреч, однако график таковых еще уточняется.

Ранее "Страна" писала о том, кто приедет на инаугурацию Зеленского в Киев.

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