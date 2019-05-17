Примерно 10,7 млн американцев не пойдут на работу на следующее утро после выхода заключительного эпизода сериала "Игра престолов", который покажут в воскресенье, 19 мая. Данные о потенциальных прогульщиках обнародовал аналитический центр Workforce Institute at Kronos (США), сообщает "Интерфакс".

В опросе под названием "Absence Is Coming" (отсылка к первому эпизоду сериала - "Winter is Coming"), проведенном компанией Harris Poll, приняли участие 1 тыс. 90 человек, достигших совершеннолетия. Они отвечали на вопросы о финале сериала, снятого по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Результаты исследования были экстраполированы на общее число работающих совершеннолетних американцев - согласно переписи населения США за 2010 год, оно составляет 143,1 млн человек.

По расчетам центра, в общей сложности 27,2 млн человек, которые собираются смотреть финальный эпизод "Игры престолов", либо совсем не придут на работу в понедельник, либо планируют опоздать или работать из дома.

Ранее в одной из новой серий "Игры престолов" зрители обнаружили скандальный ляп. Напомним, после выхода четвертой серии заключительного сезона "Игры престолов" зрители в соцсетях обсуждали другой киноляп - забытый в кадре во время съемки стаканчик из-под кофе, напоминающий одноразовую посуду из популярной сети кофеен.

Напомним, два года назад "Симпсоны" точно предсказали сюжет предпоследней серии финала "Игры престолов".

Также мы сообщали, что HBO показал трейлер о съемках популярного сериала "Игра престолов".