В пятницу, 17 мая, В Харькове и Черкассах неизвестные сообщили о минировании десятков объектов и торговых центров. Так, харьковские правоохранители проверяют информацию о заминировании 19 торговых центров, а в Черкассах взрывчатку ищут в 13 ТРЦ. Об этом сообщает сайте Нацполиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах на улицах Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский путь, Кольцевой путь, проспектах Науки, Московском, Гагарина, майдане Защитников Украины, площадях Павловской и Конституции поступило на электронный адрес ГУНП в Харьковской области 17 мая около 15:00", - говорится в сообщении.

По этим адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Также продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Про массовые сообщения о "минировании" торговых центров в Черкассах сообщил пресс-секретарь ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook. Известно про 13 объектов с массовым пребыванием людей, среди которых есть и лечебные учреждения.

"Для обеспечения пожарной безопасности на все указанные объекты направлены подразделения Управления ДСНС. На местах работают соответствующие службы. Продолжаются проверки полученного сообщения" - сообщил Проценко. Очевидцы сообщают, что эвакуация происходит настолько быстро, что люди оставляют на рабочих местах телефоны и вещи.

После проверки, выяснилось, что "минирование" ТРЦ "Любава", "Транзит" и Depo't не подтвердились. Также проверили и не обнаружили взрывчатых веществ в Доме Торговли, Днепро Плазе и Кооператоре.

Фото: facebook.com/konstantin.protsenko.9

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