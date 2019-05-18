У Владимира Зеленского определяются с первыми назначениями по президентской квоте.

Как сообщил "Стране" источник из команды Зеленского, МИД может возглавить бывший заместитель Климкина Вадим Пристайко.

Руководить Администрацией президента будет лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов.

На должность шефа СБУ пока рассматривают две кандидатуры.

Первая - депутат от "Батькивщины" Владислав Бухарев и вторая - Олег Козловский, шеф Департамента оперативной поддержки МВД. То есть - человек Авакова.

При этом Александр Турчинов хочет остаться секретарем СНБО (на эту должность также назначает президент).

Правда, источники в команде будущего президента говорят, что это еще не окончательные варанты по назначениям, обсуждаются разные кандидатуры и к моменту инаугурации ситуация может еще поменяться.

"Страна" разбиралась, что известно об этих людях.

Противник Бессмертного полка и домовладелец. Вадим Пристайко

Этот кадровый дипломат сейчас возглавляет представительство Украины при НАТО. До 2017 года он был вторым человеком в министерстве иностранных дел - первым замом Павла Климкина.

Пристайко - родом из Одесской области. Что интересно, профильного дипломатического образования у него нет. В 90-х он закончил киевский политех и Академию внешней торговли.

В МИД Пристайко попал из сопредельного ведомства - министерства внешнеэкономических связей в 1997 году. Из крупных назначений - в каденцию Януковича Пристайко был послом Украины в Канаде, где и встретил Евромайдан.

Однако в 2014 году Пристайко пошел вверх по карьерной лестнице.

Судя по его интервью, собранных на страничке миссии Украины в НАТО, дипломат являлся довольно-таки верным сторонником курса Петра Порошенко. Он к примеру выступал против референдума по НАТО и говорил, что можно обойтись и без этого:

"Вопрос референдума не имеет много общего с самим курсом Украины в направлении НАТО", - заявлял Пристайко. Отметим, что референдум по вступлению в Альянс является программным пунктом Зеленского.

Вадим Пристайко. Фото "Укринформа"

При этом дипломат призывал решить вопрос с Венгрией, которая требуют дать возможность этническим венграм в Украине обучать детей на своем родном языке. В противном случае, по его мнению, Украина не получит плана действий по членству в Альянсе. Он также говорил, что внесение НАТО в Конституцию ничего не изменит в деле продвижения к Альянсу.

"С одной стороны - да - вещь нужная (украинизация образования - Прим.Ред.). Это как страховка от реванша пятой колонны Кремля. С другой, ну что это меняет? В конце концов, только реформы приближают нас к НАТО", - говорил дипломат еще в прошлом году.

Есть и другие маркеры взглядов дипломата на разные вопросы жизни страны.

Так, накануне празднования Дня Победы Вадим Пристайко высказывал свое негативное отношение к акции Бессмертный полк. Он упрекнул участников марша в том, что они не знают, чьи портреты несут.

"Я бы воспринимал более положительно этот марш, если бы люди несли фотографии своих дедов, которые реально воевали и погибли во время войны. Сама идея нести просто архивные фотографии - она ​​сомнительна, люди часто не знают, чьи лица там изображены. Это ужасная насмешка и над памятью, и над самой историей. Этих людей используют в политических целях - и это еще более обидно, ведь не имеет ничего общего с чествованием памяти погибших", - сказал Пристайко.

У будущего главы МИД двое сыновей - Владимир и Андрей.

Чем владеет. Согласно декларации, у семьи Пристайко - шесть квартир в Киеве, которые оформлены на будущего министра и его жену. Три из них куплены после Евромайдана, уже при новой власти.

Также в 2017 году представитель Украины при НАТО обзавелся новым BMW X1 за 750 тысяч гривень.

Интересно, что одну из многочисленных квартир Пристайко арендует нардеп "Батькивщины" Алексей Рябчин - за прошлый год он выплатил жене будущего министра 240 тысяч арендной платы.

Секретарь СНБО. Александр Турчинов?

Секретарь СНБО Александр Турчинов в пятницу написал пафосное заявление об увольнении и выложил его в интернет.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении.

На самом деле, как рассказали "Стране" источники в СНБО, Турчинов всерьез рассчитывает остаться на своем посту и при президенте Зеленском.

"Александр Валентинович считает, что он слишком важная фигура для украинской государственности, чтоб с ним вот так вот просто расстались. Поэтому он написал заявление, но параллельно пытается навести контакты с командой Зеленского и убедить нового президента оставить его на своем посту. Очень активно пытается выходить на Зе через кого только можно", - говорит источник.

Впрочем, один из людей, близких к команде Зеленского, в разговоре со "Страной" выразил сомнения, что Турчинова новый президент назначит секретарем СНБО.

"Есть многократные заявления Зеленского о том, что он выступает за обновление власти. Вряд ли под этот критерий подпадает Турчинов, к которому есть много вопросов и по сдаче Крыма в 2014 году, и по коррупционным схемам. В том числе и в оборонном комплексе, где работает его близкий соратник Пашинский", - сказал собеседник "Страны".

Глава АП. Иван Баканов

Баканов - уроженец Кривого Рога и близкий друг Владимира Зеленского. Он руководит всеми компаниями, входищими в орбиту "Квартала". Включая офшорные, на которые записан весь бизнес Зеленского.

Конечный бенефициар этой империи смеха - кипрская компания "Грин Фемили" Лтд, которой руководит жена Баканова Оксана Лазаренко и Марина Разомова-Георгиу.

С 2 декабря 2017 Иван Баканов - глава партии Слуга народа. А на выборах-2019 он возглавил штаб Владимира Зеленского.

Баканов в штабе Зеленского. Фото BBC

У Баканова есть сын Артур, который с 2014 года учится в КНЭУ им. Вадима Гетьмана.

Интересно, что на украинской Википедии указано, будто Баканов учился в Москве. При этом назван киевский вуз - Академия труда, социальных отношений и туризма.

Ранее Баканов сопровождал Зеленского в Париж на встречу с Эмманюэлем Макроном. Сейчас он проводит - или сам, или вместе с Зеленским - встречи с иностранными дипломатами и экспертами.

Вот, например, его фото со встречи с послом Норвегии.

СБУ. Владелец крымской недвижимости Владислав Бухарев

Бухарев - генерал-лейтенант СБУ в рядах парламентской фракции "Батькивщина". О том, что именно ему предложат занять пост главы "конторы" СМИ уже сообщали (Зеленский и Бухарев очень давно и близко знакомы).

Силовик работал в СБУ с 1992 по 2007 годы. После чего стал начальником налоговой милиции при премьере Юлии Тимошенко.

В Службу безопасности Украины вернулся в 2014 году при Валентине Наливайченко, став его первым заместителем. Однако через несколько месяцев он этот пост потерял и стал офицером по особым поручениям.

Владислав Бухарев

На выборах в Раду 2014 года избрался по спискам "Батькивщины" и покинул СБУ.

Чем владеет. В декларации у Владислава Бухарева более чем 100-метровая квартира в Киеве, купленная в 2005 году, и паркоместо.

У супруги нардепа - дом на 700 квадратных метров в селе Вишеньки под Борисполем, купленный девять лет назад. Там же Елена Бухарева владеет земельными участками на 2500 и 600 квадратных метров.

В Киеве у семьи будущего шефа СБУ есть еще одна огромная квартира на 200 квадратных метров, записанная на дочку Юлию. Стоимость этого объекта, купленного в апреле 2018 года - 14 с половиной миллионов гривень.

Также у дочери есть квартира и земельный участок в Зазимье под Киевом.

У семьи Бухарева много недвижимости в Крыму. На жену записан большой земельный участок (800 кв. м.) в Семидворье под Алуштой и 80-метровая квартира в Ливадии (Ялта).

У нардепа трое часов: Breguet, Girard-Perregaux и Hublot. В семье также четыре автомобиля: сам Бухарев ездит на "Лексусе" и "Ленд Крузере".

На заграничных счетах у Елены Бухаревой, супруги нардепа, находится около полумиллиона долларов.

Покупал квартиры в разгар АТО. Олег Козловский

Если Владислав Бухарев не застал большей части событий на Донбассе в статусе сотрудника СБУ, то второй кандидат на должность главы ведомства - Олег Козловский - в этом смысле настоящий "ястреб".

С марта 2015 года до 2018, когда АТО преобразовалась в ООС, Козловский был начальником луганского областного СБУ.

С сентября прошлого года - прямо накануне выборного процесса - Козловский становится руководителем Департамента оперативной поддержки Нацполиции (нечто вроде разведки в полиции).

А в январе он уже замглавы полиции. Его туда назначил Арсен Аваков. В заявлении ведомства говорилось, что благодаря департаменту, созданному Козловским, были предупреждены многие фальсификации на выборах-2019.

То есть, по всей вероятности, Козловского взяли на работу бороться с #Сеткой.

Олег Козловский

И, возможно, именно за эти заслуги он стал одним из двух кандидатом на пост главы СБУ у Зеленского, который смог победить в том числе из-за слома Сетки со стороны Нацполиции.

Чем владеет. В декларации у "конторского" полицейского есть большая - на 140 квадратов - квартира в Киеве, которую Олег Анатольевич приобрел 1 января 2015 года, в разгар ожесточенных боев за Донецкий аэропорт.

В тот же день он купил и дом в Белой Церкви - это его родной город - на 77 квадратных метров. А через года приобрел там же небольшой земельный участок.

В 2017 году супруга Козловского Ольга купила еще одну квартиру в Киеве - и тоже большую, стометровую, почти за три миллиона гривень.

Ездит полицейский на внедорожнике Acura MDX, а также владеет старенькими "Жигулями".