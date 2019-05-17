17 мая стало известно, что в отставку подали еще нескольких человек из окружения Петра Порошенко. Среди них - глава АП Игорь Райнин, глава МИД Павел Климкин и секретарь СНБО Александр Тручинов.

"Страна" собрала список приближенных к Петру Порошенко чиновников, которые решили уволиться до инаугурации Владимира Зеленского.

Глава АП Игорь Райнин

По данным СМИ, 17 мая, написал заявление об уходе с должности глава Администрации президента Игорь Райнин. Вероятно, указ о его отставке, будет опубликован 19 мая.

Игорь Райнин был назначен главой Администрации президента 29 августа 2016 года. До этого он возглавлял Харьковскую ОГА (с февраля 2015 года).

Фото: Игорь Райнин

Политическая карьера Райнина начиналась в структурах, связанных с нынешним главой МВД Арсеном Аваковым. Экс-глава АП начал карьеру чиновника еще в 2001 году на должности начальника управления координации проектов международной технической помощи управления экономики Харьковской облгосадминистрации. Через год он стал заместителем начальника, а с приходом Авакова в 2005 году на должность губернатора, и до его ухода в 2010 году, Игорь Райнин работал начальником главного управления экономики области.

Таким образом, с 2005 по 2015 годы Игорь Райнин участвовал в политических структурах, связанных с Арсеном Аваковым. А с 2015 года перешел "под крыло" президентской партии и стал человеком Порошенко. При этом в политических кругах, до его назначения, за ним закрепилась слава "человека Ложкина" - предшественника на должности главы АП.

Первый зам Райнина Ковальчук

Также стало известно, что в отставку подал первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук. Об этом сообщили источники "Украинской правды".

По их данным, в четверг, 16 мая, была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая, поэтому Ковальчук решил уйти в отставку. По некоторой информации, Ковальчук рассматривает предложения об участии в выборах в Верховную Раду, которые должны состояться в этом году.

Фото: Виталий Ковальчук

В Администрации президента при Порошенко Ковальчук отвечал за взаимодействие с Кабмином и регионами. Он дважды возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко - в 2014 и 2019 годах. До этого Ковальчук был одним из руководителей партии "УДАР Виталия Кличко".

Главный по внешней политике АП Елисеев

Также на днях в отставку подал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, занимавшийся внешней политикой. Вероятнее всего, его заявление будет подписано до инаугурации Владимира Зеленского 20 мая.

Константин Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.

Фото: Константин Елисеев

При этом уходящий президент успел наградить главу своей АП Орденом "За заслуги" ІІ степени.

"Голос" президента Медведев

Действующий президент уволил своего спичрайтера и политтехнолога Олега Медведева. Об этом говорится в Указе главы государства № 185, размещенном на сайте главы государства. Документ датирован еще 3 мая.

Олег Медведев исполнял обязанности внештатного советника президента с июля 2017 года. А до этого несколько лет считался одним из главных пиарщиков БЮТ и лично Юлии Тимошенко. Во время предвыборной кампании он был спикером штаба Порошенко.

Фото: Олег Медведев

Кстати, на следующий день после Указа об увольнении Медведева Порошенко издал еще один о его награждении Орденом "За заслуги" ІІІ степени.

17 мая Олег Медведев прокомментировал журналистам массовые увольнения в Администрации президента. Он сказал, что большинство заместителей главы АП подает в отставку. "Большинство замов подает в отставку. Возможно, даже все", - сказал Медведев.

Представитель Порошенко в Раде Луценко

Супруга генпрокурора и представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко 17 мая заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией Владимира Зеленского.

"Я накануне инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия. Я отчитаюсь о своей работе и дам советы новоизбранному президенту, как не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы президента Порошенко, которым было подано 158 законов, из них принято 128. Было подано больше всего изменений в Конституцию, которые были поддержаны парламентом", - заявила Ирина Луценко.

Фото: Ирина Луценко

Заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко стала представителем президента в Верховной Раде в апреле 2017 года.

Глава МИД Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также сегодня объявил, что уходит в отставку. Он также заявил о намерении стать депутатом Верховной Рады.

Он сообщил, что заранее проинформировал избранного президентом Украины Владимира Зеленского о своем намерении. "У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на строительство внешнеполитической стратегии. Я сказал ему, что готов помогать, где будет нужно, и там, где будут совпадать наши принципы", - отметил глава МИД.

"На сегодня потенциал нашей внешней поддержки через политику, через эмоции почти исчерпан. Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть очень много различных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины. Конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше. Все остальное – потом", - добавил он.

Климкин был назначен на пост главы МИД в 2014 году. Работал в МИД с 1993 года в должностях атташе, третьего, второго секретаря департамента военного контроля и разоружения. В 2004–2008 годах был советником-посланником посольства Украины в Великобритании.

С марта 2008 по апрель 2010 - директор департамента Европейского Союза МИД Украины. С апреля 2010 по 29 апреля 2011 - заместитель министра иностранных дел Украины. С 29 апреля 2011 года по 22 июня 2012 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата. С 22 июня 2012 года Климкин занимал пост посла Украины в Федеративной Республике Германия.

Секретарь СНБО Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также подал в отставку.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении Турчинова.

В тоже время, как сообщают источники "Страны" в СНБО, Турчинов надеется остаться на своём посту при Зеленском. Именно поэтому он и подал заявление на имя Порошенко, рассчитывая что тот его не уволит.

Фото: Александр Турчинов

Секретарем СНБО Турчинов стал 15 января 2015 года, после сложения депутатского мандата.

Замглавы СБУ Демчина

По неофициальным данным, подал в отставку первый замглавы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина, которому ранее Порошенко секретным указом вручил звание генерал-полковника.

Фото: Павел Демчина

НАБУ занималось расследованием возможного незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением Павлом Демчиной. Как считает следствие, чиновник в 2015-2016 годах купил и зарегистрировал на членов семьи активы на сумму боле 3,7 млн гривен. Подтверждений законных оснований приобретения которых он не предоставил. После этого Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступлений НАБУ, сотрудников которого он обвинил в дискредитации с участием приближенных СМИ.

Советник Порошенко Бирюков

Заявление об увольнении 17 мая написал советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания", - написал советник.

Фото: Юрий Бирюков

Ранее Юрия Бирюкова обвинили в создании финансовой пирамиды и секс-бизнеса.

Также он засветился в еще одном громком скандале. На этот раз международная благотворительная организация Global Medical Aid подозревает его в краже препаратов и оборудования на 20 миллионов гривен.

Интересно, что массовый исход связан по времени не только с предстоящей инаугурацией Владимира Зеленского. В Окружном административном суде Киева, который в последнее время принимает решения, не выгодные украинской власти, сегодня открыли важное производство. Неназванный истец требует запретить выезд из Украины всех топовых чиновников (всего 180 лиц) после парламентских и президентских выборов.

Если этот иск будет удовлетворен, то большинство указанных здесь фамилий не смогут выехать из страны. И, возможно, им следует поторопиться - ведь у Зеленского обещали громкие расследования против представителей старой власти.