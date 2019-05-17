Президент Петр Порошенко предоставил гражданство Украины двоюродной сестре украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталье Каплан.

"Свершилось! я - гражданка Украины", - написала Каплан на своей странице в соцсети. 

Отметим, что Наталья Каплан имеет российской гражданство, но при этом она уже долгое время проживает в Украине. Женщина проводит и координирует акции в защиту брата, незаконно осужденного в РФ и отбывающего длительное наказание в российской колонии по обвинению в терроризме.

Наталья Каплан. Фото: focus.ua

Напомним, сегодня скандальный экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, который единственный в 2014 году отказался голосовать за присоединение Крыма к России, сообщил о предоставлении ему украинского гражданства действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Также мы сообщали, что Порошенко заявил, что "святое украинское гражданство" приняло бы все население России. Поэтому его не дадут никому.

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