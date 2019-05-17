В пятницу, 17 мая, курс украинской валюты на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,355 грн/$1 с 26,365 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,34-26,37 грн/$1.

Как сообщает Национальный банк Украины, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 17 мая снизился до 26,37 грн/$1 с 26,3334 грн/$1.

Кроме того, НБУ ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 мая до 26,368202 грн/$1 по сравнению с 26,342913 грн/$1 на 17 мая 2019г.

Ранее сообщалось, что курс гривни на межбанке Украины в четверг снизился до 26,365 грн.

Также мы писали, что банкиры не исключают подорожание доллара в пятницу, после попыток задрать курс в четверг.