Масштабное смертельное ДТП произошло сегодня в Днепре на улице Маршала Малиновского. При столкновении автомобилей KIA и Peugeot погибли два человека и еще двое были ранены (в том числе и 11-летний ребенок, которого скорая увезла с места происшествия в бессознательном состоянии). Об этом сообщает "Информатор".

На месте ДТП работают спасатели, полиция и скорая. Уточняется, что столкновение произошло под Мерефо-Херсонским мостом. Обе машины превратились в груды металла. Известно, что в аварии пострадал водитель KIA, а погибшие мужчина и женщина - из Peugeot. Вероятно вместе с ними в машине находился и ребенко, которого забрала скорая. Спасателям пришлось извлекать пострадавших и погибших из авто с помощью спецсредств.

Полиция пока не уточняет обстоятельства смертельного ДТП.

Фото: dp.informator.ua

На месте образовалась пробка по направлению к Игрени. Автомобилистам приходится объезжать место аварии по встречной полосе. Из баков авто вылилось топливо, его заливают специальной жидкостью во избежание пожара. Также полиция перекрыта движение в сторону железнодорожного моста.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео с места пьяного ДТП в Ровно, где пострадали пять граждан США.

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