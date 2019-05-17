Первый замглавы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина, которому Порошенко секретным указом вручил звание генерал-полковник, подал заявление об отставке. Об этом сообщил Цензор.НЕТ.

Фото: censor.net.ua

Как сообщалось, НАБУ занималось расследованием возможного незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением Павлом Демчиной. Как считает следствие, чиновник в 2015-2016 годах купил и зарегистрировал на членов семьи активы на сумму боле 3,7 млн гривен. Подтверждений законных оснований приобретения которых он не предоставил.

После этого Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступлений НАБУ, сотрудников которого он обвинил в дискредитации с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.