Сегодня, 17 мая, военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с исполняющим обязанности председателя Государственной службы занятости Валерием Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. О подробностях обысков в центральном аппарате Госслужбы занятости рассказал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе и.о. председателя Государственной службы занятости Украины В.Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал он. По его словам, под контролем правоохранителей мошенники получили почти полмиллиона гривен.

Всего правоохранители задержали трех человек во главе с Ярошенко. "17 мая, во время передачи очередной взятки в сумме 480 000 гривен, члены группы задержаны", - сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook. По словам Лысенко, мошеннические действия должностных лиц продолжались почти полгода и нанесли ущерб в 500 000 гривен. Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Cкриншот: facebook.com/lysenko.andrii

Ярошенко с 2014 по 2016 гг. являлся заместителем Министра социальной политики. Он с августа 2016 исполнял обязанности председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата). Он также получил почетное звание "Заслуженный работник социальной сферы Украины" и награжден грамотой КМУ, а также орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, 17 мая сотрудники ГБР совместно с работниками Военной прокуратуры начали обыски в центральном аппарате Государственной службы занятости Украины. Следственное действие шло с 10 утра.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку главы ГПУ Юрия Луценко. Уже есть более полусотни подписей нардепов. Напомним, активисты 14 мая также потребовали отставки Луценко и Авакова и попросили Минфин США о санкциях.

Ранее стало известно, что бизнес-партнер Порошенко грабил оборонку за откат в $30 000.