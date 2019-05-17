В пятницу, 17 мая в Кривом Роге произошло серьезное ДТП - по предварительным данным, на остановке "Микрорайон Юбилейный" водитель маршрутки врезался в толпу людей, передает "Первый Криворожский".

Сообщается, что в аварии участвовал и автомобиль Geely. По информации издания, маршрутка ехала на "желтый" сигнал светофора. В это время водитель Geely поворачивал в сторону улицы Содружества. Как рассказали очевидцы, водитель легковушки не пропустил маршрутное такси №261.

В результате сильного удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека - один из пассажиров маршрутки и водитель Geely, которая находится в состоянии шока.

Фото: 1kr.ua

Фото: dp.informator.ua

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