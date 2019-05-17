Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в государственные строительные нормы (ГСН), которыми устанавливаются требования к освещению пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Внедряем современные требования к освещению пешеходных переходов, как наземных, так и подземных. Самый важный аспект, прописанный в новых нормах - освещение наземных переходов должно обеспечивать видимость пешеходов на проезжей части для водителей транспортных средств", - цитирует пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Согласно обновленной норме, в жилой зоне минимальная освещенность наземных пешеходных переходов должна составлять 6 люкс, в коммерческой и промышленной зоне - 15 люкс. Средний уровень освещенности должен составлять 20 и 30 люкс соответственно.

Маячки и специальные световые знаки необходимо устанавливать на каждой стороне пешеходного перехода и на центральном островке на высоте 2-3 м над проезжей частью.

Нормой рекомендуется использовать контрастное освещение в зоне перехода. При этом яркость освещения должна составлять минимум 300 кд/м, а частота мигания - от 40 до 60 вспышек в минуту.

В подземных пешеходных переходах должны использоваться светильники с защитным углом не менее 15 градусов или с диффузным рассеивателем.

ГСН "Естественное и искусственное освещение", разработанный ООО "Киевпромэлектропроект" на замену действующего ГСН от 2006 года, вступил в силу с 1 марта 2019 года.

Норма распространяется на проектирование освещения помещений в жилых, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельхозпредприятий, внешнего освещения населенных пунктов, в том числе улиц, дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и др.

Ранее "Страна" писала о том, что Украину поделят на четыре зоны в зависимости от освещения.

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