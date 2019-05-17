Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин подал в отставку. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили Украинские новости.

По данным источника, Райнин в пятницу, 17 мая, написал заявление об уходе с дожности, а опубликован указ об оставке, вероятно, будет 19 мая.

Отметим, что главой Администрации президента Игорь Райнин был назначен 29 августа 2016 года.

Напомним, что сегодня стало известно, что заявления о своих отставках написал глава МИД Павел Климкин, глава СНБО Александр Турчинов.

Также, по данным источника, глава СБУ Василий Грицак и глава Минобороны Степан Полторак заявления об уходе не писали и не исключено, что они останутся на своих постах.

Ранее "Страна" писала о том, что Ирина Луценко сложит свои полномочия накануне инаугурации в Раде Владимира Зеленского.