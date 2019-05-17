Министр обороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак не писали заявления об отставке, в отличие от других чиновников из действующей власти. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и Министерстве обороны.

"Нет, (Грицак) не писал заявление об отставке", - сообщили журналистам собеседники в СБУ.

А источники в Минобороны также рассказали, что Степан Полторак на рабочем месте и его трудовой день проходит в обычном режиме.

Напомним, глава МИД Украины Климкин покинул свой пост. Это решение утвердит уже президент Зеленский. Также мы сообщали, что Глава АП Игорь Райнин подал в отставку. Кроме того, секретарь СНБО Турчинов написал Порошенко заявление об отставке.