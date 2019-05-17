Киев включили в ТОП-10 городов мира с самыми красивыми видами. Фото
Киев вошел в ТОП-10 городов с самыми красивыми видами по версии британского издания The Guardian. Столица Украины стоит в одном ряду с Нью-Йорком (США), Гаваной (Куба), Бильбао (Испания) и другими.
"Андреевская церковь пастельных тонов, на вершине крутого холма в историческом Подольском районе Киева - прекрасный образец архитектуры в стиле барокко. Но что действительно отличает эту церковь от многих других, так это смотровая площадка, доступная всего за 60 пенсов, с которой открывается великолепный 360-градусный вид на город", - отмечается в статье.
Автор статьи также обратил внимание на "купольные церкви, мощеную улицу, именуемую Андреевским спуском", реки и другие красоты.
Полный перечень городов, включенных в десятку:
- Кейптаун, Южная Африка
- Киев, Украина
- Нью-Йорк, США
- Ханой, Вьетнам
- Бильбао, Испания
- Вальпараисо, Чили
- Берген, Норвегия
- Верона, Италия
- Гавана, Куба
- Джайпур, Индия
Джайпур, Индия
Гавана, Куба
Верона, Италия
Берген, Норвегия
Вальпараисо, Чили
Бильбао, Испания
Ханой, Вьетнам
Нью-Йорк, США
Киев, Украина
Кейптаун, Южная Африка. Все фото: The Guardian
Ранее сообщалось, что Украина выпала из топ-3 мировых поставщиков меда.
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