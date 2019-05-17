Киев вошел в ТОП-10 городов с самыми красивыми видами по версии британского издания The Guardian. Столица Украины стоит в одном ряду с Нью-Йорком (США), Гаваной (Куба), Бильбао (Испания) и другими.

"Андреевская церковь пастельных тонов, на вершине крутого холма в историческом Подольском районе Киева - прекрасный образец архитектуры в стиле барокко. Но что действительно отличает эту церковь от многих других, так это смотровая площадка, доступная всего за 60 пенсов, с которой открывается великолепный 360-градусный вид на город", - отмечается в статье.

Автор статьи также обратил внимание на "купольные церкви, мощеную улицу, именуемую Андреевским спуском", реки и другие красоты.

Полный перечень городов, включенных в десятку:

Кейптаун, Южная Африка

Киев, Украина

Нью-Йорк, США

Ханой, Вьетнам

Бильбао, Испания

Вальпараисо, Чили

Берген, Норвегия

Верона, Италия

Гавана, Куба

Джайпур, Индия

Джайпур, Индия

Гавана, Куба

Верона, Италия

Берген, Норвегия

Вальпараисо, Чили

Бильбао, Испания

Ханой, Вьетнам

Нью-Йорк, США

Киев, Украина

Кейптаун, Южная Африка. Все фото: The Guardian

Ранее сообщалось, что Украина выпала из топ-3 мировых поставщиков меда.

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