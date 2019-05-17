Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Борислава Розенблата к президенту Украины Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику. Об этом сообщается на сайте суда.

Уточняется, что дело будет рассматриваться в упрощенном производстве без вызова сторон, судебные заседания будут проводиться по имеющимся в деле материалам.

Розенблат обратился в суд с просьбой установить отсутствие у президента Украины полномочий относительно назначения директора НАБУ. Среди других требований иска - установление отсутствия у Сытника компетенции по выполнению обязанностей директора НАБУ и признание противоправными его действий на этом посту.

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