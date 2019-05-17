Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку, как и сообщала "Страна".

Документ на своей странице в Facebook опубликовала Виктория Сюмар.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении.

Фото: facebook.com/vsiumar

От себя Виктория Сюмар также добавила, что Турчинов - "тот, кто в невероятных условиях удержал страну в 2014. Кто был в основе Новой украинской армии. Кто создал впервые в истории страны новейшее высокотехнологичное оружие, необходимое в условиях войны с ядерной державой. И тот, кого можно считать одним из столпов украинской государственности".

Фото: facebook.com/vsiumar

Впрочем, отметим, что об отставке заявил на днях не только Александр Турчинов, но и министр иностранных дел Павел Климкин. Он заявил о намерении стать депутатом Верховной Рады.

Глава АП Игорь Райнин также подал в отставку, как и представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, а также Ирина Геращенко, которая покинула "минскую группу".