Скандальный экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, который единственный в 2014 году отказался голосовать за присоединение Крыма к России, сообщил о предоставлении ему украинского гражданства действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом Пономарев написал на своей странице в Facebook в пятницу на украинском языке.

"Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам", - написал Пономарев.

Он назвал это большой честью и огромной ответственностью, а также сказал, что это будет означать новый этап его жизни. "Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета - все это для роста благосостояния украинцев", - написал Пономарев.

Политик также высказал убеждение, что "процветание Украины - это ключ к изменениям в России". Он также поблагодарил своих коллег, которые, по его словам, помогли ему в достижении этой цели, упомянув генерального прокурора Юрия Луценко, заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Березенко, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, народного депутата Антона Геращенко и ряд других публичных лиц. "Без вашей действенной поддержки этого бы не было!", - отметил Пономарев.

Фото: facebook.com/iponomarev

20 марта 2014 Илья Пономарев в качестве депутата "Справедливой России" был единственным депутатом кто голосовал против присоединения Крыма к России. 7 апреля 2015 года Пономарев лишился парламентского иммунитета, защищающего его от уголовного преследования. Госдума практически единогласно приняла решение о снятии с Пономарева неприкосновенности.

В декабре 2015 года, проживающий в США Пономарев дал интервью украинскому изданию replyua.net. Среди прочего он заявил, что готов отказаться от российского гражданства в пользу украинского для совершения великой цели. 25 июня 2016 года Пономарев, лишенный депутатского мандата, получил вид на жительство в Украине.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала, что вдова экс-депутата Госдумы Дениса Влроненкова сломала "кремлевскую" версию убийства.

Также мы алнализировали, с чем дело об убийстве Вороненкова встречает вторую годовщину.