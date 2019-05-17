Экс-генеральный директор Харьковского тракторного завода (ХТЗ) Владислав Губин, в апреле 2018 года заочно приговоренный украинским судом к восьми годам лишения свободы за растрату более 20 млн грн, получил политическое убежище и постоянный вид на жительство в Испании. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам адвоката Губина Хосе Луиса Нвумбы Маньяны, МВД Испании приняло соответствующее решение на основании решения Межминистерской комиссии по делам беженцев при правительстве Королевства Испании.

"Данное решение испанских властей, согласно Дублинскому Регламенту ЕС, имеет юридическую силу и действует на всей территории стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна", - уточнил адвокат.

Он сообщил, что Межминистерская комиссия, более двух лет рассматривала данный вопрос, и пришла к выводу о политическом преследовании экс-гендиректора ХТЗ в Украине в рамках уголовного дела, которое, по заключению испанских властей является сфабрикованным и не направлено на защиту гражданина, общества и государства от криминальных правонарушений.

"Комиссия считает, что возвращение Губина в Украину приведет к незаконному привлечению его к уголовной ответственности и противоправному лишению свободы", - отметил адвокат.

Губин подтвердил агентству факт получения им политического убежища в Испании, и заявил, что уголовное преследование его в Украине является незаконным, а обвинения в свой адрес считает лживыми и сфальсифицированными. В настоящее время он проживает в Барселоне и, по его словам, возвращаться в Украину в ближайшее время не собирается.

"Надеюсь, что с приходом к власти Владимира Зеленского прекратится правовой беспредел, и Украина станет демократическим государством, которое живет по законам, а не по понятиям", - добавил Губин.

Напомним, Орджоникидзевский райсуд Харькова 13 апреля 2018 года заочно приговорил Губина к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог.

Уголовное дело было инициировано в 2016 году нынешним руководством предприятия, которое обратилось в ГПУ с заявлением о привлечении Губина к уголовной ответственности, обвиняя его в растрате 23 млн грн.

По информации Губина, приговор в законную силу не вступил, на данный момент идет процесс рассмотрения апелляционной жалобы в Харьковском апелляционном суде.

По информации Госпогранслужбы, Губин 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону, и с тех пор в страну не возвращался.

Напомним, в марте 2016 года сменилось руководство ХТЗ. Генеральный директор Владислав Губин, руководивший предприятием с 2013 г., покинул свой пост с 9 марта, и с 10 марта текущего года по решению наблюдательного совета ПАО должность гендиректора занял Андрей Коваль, руководивший ХТЗ в 2006-2007 гг.

Также мы писали о том, что работников ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) не выпускали с территории предприятия сотрудники СБУ.

Как сообщала "Страна", Харьковский тракторный завод купил владелец DCH (Development Construction Holding), экс-президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский. По заявлению Губина, собственник на ХТЗ сменился не путем продажи акций предприятия, а передачей корпоративных прав виргинских оффшорных компаний кипрскому оффшору Rosiland Engineering Limited, связанной с DCH Ярославского, а реальным собственником предприятия по-прежнему остается председатель совета директоров российского ОАО "ГАЗ" и ОАО "Русские машины" Олег Дерипаска.

В 2018 году завод получил 81,38 млн грн убытка против чистой прибыли 203,06 млн грн, чистый доход сократился на 12,6% до 623,61 млн грн. (в 2016 году предприятие находилось в вынужденном простое, завершив год с убытком 667,36 млн грн). По данным завода, в Украине были произведены трактора для реализации Торговым домом "ХТЗ" на сумму 392,83 млн грн и запасные части на 97,82 млн грн, для российского Брянского тракторного завода – трактора на 92 млн грн и запчасти на 0,93 млн грн.