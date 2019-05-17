В субботу, 18 мая, кратковременные грозовые дожди накроют западную Украну, а также Винницкую и Одесскую области. Синоптики прогнозируют местами шквалы 15-20 м/с. НА остальной территории страны ожидается солнечная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается восточный, 7-12 м/с.

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Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. На побережье морей - до +19 градуов. Днем в западных областях и на севере прогнозирют от +22 до +26. На юге страны - жара до +30 градусов. В Центре и на востоке - до +25-27 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что под Житомиром смерч разгромил несколько населенных пунктов.

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