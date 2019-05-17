Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований внести в ЕРДР заявление о противоправных действиях зама главы ГПУ Анжелы Стрижевской, выразившихся в ее манипуляциях ходом расследования так называемого "дела Стерненко" - истории о поножовщине в Одессе в ночь на 28 мая 2018 года, итогом которой стала гибель жителя Ильичевска Ивана Кузнецова (по информации СМИ он погиб от удара ножом, который ему нанёс бывший глава одесского "Правого сектора" Стерненко).

Соответствующий вердикт в четверг, 16 мая вынес судья Александр Кипчарский. Материалы суда находятся в распоряжении "Страны".

Тем самым служитель Фемиды удовлетворил жалобу на бездеятельность сотрудников ГБР, обязав их зарегистрировать уголовное производство за превышение власти и служебных полномочий (ч.1 ст.365 УК Украины) в отношении Стрижевской.

Жалоба подавала юридическая команда Андрея Портнова, который ранее заявлял, что добьётся реального расследования одесского убийства и наказания преступника.

Такое заявление было направлено в Госбюро 2 мая, но более двух недель в ведомстве Романа Трубы не принимали каких-либо процессуальных решений по данному обращению. В нем указано, что спустя полгода после скандального инцидента с участием Стерненко, заместитель генпрокурора Стрижевская издала постановление, которым необоснованно направила материалы оответствующего производства в СБУ.

Однако, начиная с октября 2018 года в Службе безопасности страны "наработали" материалов всего лишь на один том дела, при этом он включает в себя в основном - медицинскую документацию.

С отсылкой к тому, что такие действия Стрижевской в части поручения досудебного расследования спецслужбе фактически привели к саботажу ходу расследования истории о поножовщине в Одессе, от ГБР потребовали возбудить уголовное дело. В конечном счете, Шевченковский райсуд обязал следователей Бюро исполнить такое предписание и внести в ЕРДР сведения в отношении заместителя Юрия Луценко.

Отметим, что Стерненко, как ранее сообщали "Стране" источники в правоохранительных органах, после передачи дела в СБУ стал активно сотруничать со спеслужбой, что, возможно и является причиной крайне медленного расследования одесского убийства.