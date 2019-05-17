После первого открытого мастер-класса в Кременчуге, Украинская хоккейная лига провела аналогичную тренировку для воспитанников криворожской ДЮСШ, сообщает 17 мая пресс-служба УХЛ.

Тренировка прошла в три захода по 70 минут и в ней приняли участие группы 2004-2011 годов. Юные хоккеисты получили возможность поучиться у профессионалов хоккейного дела и узнать секреты их мастерства.

Фото: УХЛ

Тренерами на мастер-классе стали Сергей Варламов, Евгений Алипов, Даниил Бабчук, Глеб Кривошапкин, Вадим Мазур, Сергей Микульчик и Алексей Янишевский. Хоккеисты помогли юным игрокам развить навыки катания и владения клюшкой, дали несколько упражнений на тренинг техники, а также провели двусторонний матч.



"Мы надеемся, что профессиональная команда вернется в Кривой Рог, и мы активно работаем в этом направлении. Прежде всего надо работать с местными органами власти, чтобы в городе построили ещё один каток, ведь все желающие уже не помещаются. Спрос тут на хоккей большой, так что нужно вести работу в этом направлении", - заявил гендиректор УХЛ Сергей Варламов рассказал о новых возможностях для хоккейного Кривого Рога.



Игрок МХК "Динамо" Даниил Бабчук вспомнил свои первые хоккейные шаги. "Когда я был совсем маленький, то к нам тоже на подобную тренировку приехал какой-то знаменитый игрок. У меня тогда очень большая радость была, потому профессионал приехал нас чему-то научить. Подобные мероприятия очень много стоят", - сказал Бабчук.



Юный воспитанник местной ДЮСШ Егор рассказал, что хоккеем занимается очень давно, с пяти лет. "Когда я в первый раз стал на коньки, то мне очень понравилось и я остался в этом виде спорта. На таких тренировках ты развиваешь полезные навыки, которые потом понадобятся в будущем", - говорит Егор. А тренер детской школы "Кривбасс" поделился, что его ребята 2006 года в этом сезоне стали бронзовыми призерами украинских соревнований, что для школы - настоящий успех.

Видео: youtube.com

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