В Харькове пьяные подростки разгромили маршрутку №262. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Геннадий Кернес и приложил к посту видео налета.

По словам градоначальника, пьяные парни начали буянить после того, как их высадили из салона. На записи видно, как хулиганы наносят удары по кузову и стеклу, а потом срывают передний номерной знак.

"Полиции удалось задержать только одного негодяя. Остальные - скрылись. Давайте общими усилиями идентифицируем их, а полиция - пусть привлечет их к наказанию. Сделаем Харьков лучше!" - написал мэр в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на видео попала драка водителей маршрутки и троллейбуса.

Также мы сообщали, что в Киеве маршрутчик подрезал Mercedes и его водитель бросился на обидчика с пистолетом и кулаками.