В больнице Мукачево скончался житель села Косино Закарпатской области, который получил накануне 90% ожогов тела. Об этом сообщили врачи Мукачевской центральной больницы в интервью Mukachevo.net.

Мужчина 1976 года рождения поступил в больницу 12 мая, а скончался в 01:45 ночи 17 мая. Врачи по-прежнему давали неутешительные прогнозы, ведь закарпатец получил очень серьезные ожоги тела.

По предварительной информации, на второй день после свадьбы собственной дочери, мужчина облил бензином себя, дом и машину. По версии полиции, успокоившись, сел перекурить и загорелся.

Впоследствии, соседи рассказали, что перед трагическим событием в семье была ссора. В больнице с ожогами нижних и верхних конечностей находится также дочь, которая пыталась потушить отца. Девушка идет на поправку.

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