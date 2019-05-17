Беларусь остановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на украинской территории.

Об этом сообщается на сайте концерна "Белнефтехим".

Возобновление прокачки запланировано в ночь на 20 мая, когда днем в Киеве пройдет инаугурация Владимира Зеленского.

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе", - говорится в сообщении.

"Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что транзит нефти в сторону Польши не осуществляется. В сообщении также говорится, что по состоянию на 17 мая ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - Прим. Ред.) обеспечивает прокачку качественной нефти для ОАО "Мозырский НПЗ" (один из двух беларусских НПЗ) в объеме, который требуется для его полной производственной загрузки.

"Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем", - уточняет концерн.

Между тем, второй беларусский НПЗ - ОАО "Нафтан" "по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут - Полоцк". В концерне отмечают, что трубопровод Унеча - Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.

После состоявшихся 16 мая переговоров вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака и встречи европейских транспортировщиков нефти в Братиславе (13-14 мая - Прим. Ред.) "сторонами намечены шаги по очистке системы трубопровода на территории Республики Беларусь для обеспечения поставки нефти в направлении Польши и Германии", - отмечается в сообщении.

В сообщении концерна "Белнефтехим" также отмечается, что "в настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего, над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Одновременно вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан", отмечается в сообщении.



Ранее "Страна" писала о том, что в России заявили, что нашли причину появления "грязной" нефти в нефтепроводе "Дружба".

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